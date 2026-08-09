Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kaptaş Kaymaklar mevkisinde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI

Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 3 kişi hafif yaralandı, otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.