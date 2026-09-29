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Zonguldak'ta kömür silosuna düşen madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kömür silosuna düşen madenci hayatını kaybetti

29.09.2026 15:47:00
Güncellenme:
DHA
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Zonguldak'ta kömür silosuna düşen madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’ne bağlı maden ocağında, temizlediği kömür silosuna düşen Ufuk Demir (27) hayatını kaybetti.
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Kaza, dün gece, TTK Kozlu Müessesesi’nde meydana geldi.

Madenci Ufuk Demir, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemeye başladı.

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Demir, bu sırada ayağının takılması sonucu siloya düştü.

Üzerine kömür gelen Demir, çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan Demir, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Demir, bugün tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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