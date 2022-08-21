Zonguldak'ta acı olay: 90 yaşındaki yurttaş yanan evinde gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Zonguldak’ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

DHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 08:58
Zonguldak'ta acı olay: 90 yaşındaki yurttaş yanan evinde gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde meydana geldi. Tek yaşayan Ömer Güngör’ün evinden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Güngör’ün cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de soğutma çalışması yaptı. Güngör’ün cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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