Zonguldak’ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekten yedikten sonra mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 27 kişi tedavi altına alındı.
Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi’ndeki düğün salonunda davetlilere ikram edilen tavuk pilav yemeğinden yiyen 27 kişi etkilendi. Yemek sonrası şikâyetleri artan davetliler 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipleri ambulansa aldıkları hastalarla devlet hastanesine hareket ederken, diğer zehirlenme vakası yaşayan vatandaşlar ise özel araçlarla hastaneye getirildi.
Tavuk yemeğinden zehirlendikleri tahmin edilen 27 kişiden, tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tavuktan numune aldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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