Zonguldak'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Maden işçisi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu maden işçisi Murat Özdemir (42) hayatını kaybetti, akrabası İ.A. (25) ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak-Ankara yolu Beycuma yol ayrımında, gece Seçkin K.'nin kullandığı 67 ABK 466 plakalı minibüs, ana yola çıkan Murat Özdemir yönetimindeki 67 DC 911 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada maden işçisi Murat Özdemir ve yanındaki akrabası İ.A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özdemir ile İ.A.’yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
MADEN İŞÇİSİ KURTARILAMADI
Özdemir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Seçkin K. ise gözaltına alındı.
Murat Özdemir'in cenazesinin, bugün Beycuma beldesi Hüseyin Çavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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