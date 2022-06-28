Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı
Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı.
Zonguldak'ta belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli ilçesine bağlı bazı köy yollarında heyelan yaşandı.
Heyelan nedeniyle gece ulaşıma kapanan Kaymaklar-Velidağ, Alacabük, Sofular, Vakıf, Hasbeyler, Yalnızçam köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.
Alaplı Çayı'nın taşması nedeniyle kapalı pazar yeri mevkisinde de istinat duvarları ve yolun bir bölümü çöktü.
Bölgede önlem alan Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahını trafik akışına kapattı.
Alaplı'ya bağlı Dağköyü-Aydınyayla kara yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
"15 KİLOMETRELİK YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ"
Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde de görülen sağanak yağış, ana yolda çökmelere neden oldu.
Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, şiddetli yağış nedeniyle ana yol ve mahalle yollarında ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi.
Kullandıkları ana yolun bir bölümünün çöktüğüne işaret eden Saydam, "Ulaşım tamamen kapandı. Eskiden kullandığımız alternatif yolda da temizlik çalışması yaparak, ilçe ile bağlantımızı yeniden kurduk. Toplamda 15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz ise bir can kaybının olmaması. Geçmiş olsun, yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'