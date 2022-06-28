Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

28 Haziran 2022 Salı, 15:54

Zonguldak'ta belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli ilçesine bağlı bazı köy yollarında heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle gece ulaşıma kapanan Kaymaklar-Velidağ, Alacabük, Sofular, Vakıf, Hasbeyler, Yalnızçam köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Alaplı Çayı'nın taşması nedeniyle kapalı pazar yeri mevkisinde de istinat duvarları ve yolun bir bölümü çöktü.

Bölgede önlem alan Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahını trafik akışına kapattı.

Alaplı'ya bağlı Dağköyü-Aydınyayla kara yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

"15 KİLOMETRELİK YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde de görülen sağanak yağış, ana yolda çökmelere neden oldu.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, şiddetli yağış nedeniyle ana yol ve mahalle yollarında ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi.

Kullandıkları ana yolun bir bölümünün çöktüğüne işaret eden Saydam, "Ulaşım tamamen kapandı. Eskiden kullandığımız alternatif yolda da temizlik çalışması yaparak, ilçe ile bağlantımızı yeniden kurduk. Toplamda 15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz ise bir can kaybının olmaması. Geçmiş olsun, yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.