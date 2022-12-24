Zonguldak'ta sondaj sırasında ana boru patladı; 3 ilçede sular kesildi
Zonguldak'ta sondaj çalışması sırasında ana su hattı borusu patladı. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe fışkıran su nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Onarım çalışması nedeniyle 3 ilçede sular kesildi.
Bülent Ecevit Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde köprülü kavşak inşaatı için özel bir firmanın sondaj çalışması yaptığı sırada ana su hattındaki boru patladı. Patlayan borudaki basınçlı su, yaklaşık 50 metre yüksekliğe fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Cadde ulaşıma kapatılırken, civardaki araçlar da zarar görmemesi için bölgeden çekildi. Yol ve civardaki dolmuş durağına su doldu. Belediye ekipleri biriken suyun dereye akması için duvarı yıktı.
BU İLÇELERE SU VERİLMEYECEK
Su kesilerek onarım çalışması başlatıldı. Arıza giderilene kadar Merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerine su verilemeyecek.
Zonguldak Belediyesi, yaşanan arızayı sosyal medya hesabından “Ulutan Barajı’ndan Zonguldak Merkez ilçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içme suyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattına verilen zarardan dolayı arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır” paylaşımıyla duyurdu.
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