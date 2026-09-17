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Zorunlu eğitimin faturası sağlık çalışanlarına

Zorunlu eğitimin faturası sağlık çalışanlarına

17.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Zorunlu eğitimin faturası sağlık çalışanlarına

Aile hekimi, ebe ve hemşireler, görev yerlerinden uzakta düzenlenen zorunlu mesleki eğitimlerin ulaşım masraflarını kendi ceplerinden karşılıyor.
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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, görev yerlerinden kilometrelerce uzakta düzenlenen ve katılımı zorunlu tutulan mesleki eğitimlere ulaşım masraflarını kendi ceplerinden karşılıyor.

Bazı eğitimlerde yemek ve temel ihtiyaçlar da çalışanlara bırakılıyor. Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Mesleki eğitimin faturası aile hekimine, ebeye ve hemşireye kesilemez” dedi.

Mehlepçi, “Bakanlık, çalışanları zorunlu eğitim için uzak merkezlere gönderirken bu görevlendirmenin doğurduğu ulaşım, beslenme, güvenlik ve iş sağlığı risklerine karşı da gerekli tedbirleri almak zorundadır” ifadelerini kullandı. 

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