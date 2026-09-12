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Zülfü Livaneli'den YENİ Parti'ye 'Yiğidim Aslanım' çağrısı: 'Artık çalmamalarını rica ettim'

Zülfü Livaneli'den YENİ Parti'ye 'Yiğidim Aslanım' çağrısı: 'Artık çalmamalarını rica ettim'

12.09.2026 19:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zülfü Livaneli'den YENİ Parti'ye 'Yiğidim Aslanım' çağrısı: 'Artık çalmamalarını rica ettim'

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen “Yiğidim Aslanım” eserinin YENİ Parti mitinglerinde kullanılmamasını istedi. Livaneli, bir yurttaşın şarkının muhalif enerjiyi düşürdüğü yönündeki eleştirisine katıldığını belirterek partiye eserin çalınmaması için ricada bulunduğunu açıkladı.
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Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen "Yiğidim Aslanım" eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması için talepte bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medyada bir yurttaşın eserin muhalif enerjiyi düşürdüğü yönündeki eleştirisine yanıt veren Livaneli, aynı gerekçeyi paylaştığını belirtti.

"ARTIK ÇALMAMALARINI RİCA ETTİM"

Sanatçı Zülfü Livaneli, 'Yiğidim Aslanım' adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Livaneli, sosyal medya üzerinden kendisine seslenen bir yurttaşın çağrısına yanıt vererek, şarkının mitinglerdeki kullanımının durdurulmasını istediğini duyurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, söz konusu eserin YENİ Parti etkinliklerinde çalınmasının muhalif enerjiyi düşürdüğünü savunarak eserin kullanılmaması yönünde yaptığı çağrı üzerine Livaneli, yurttaşa verdiği yanıtta partiye ricada bulunduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gerekçelerle ben de artık çalmamalarını rica ettim."

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