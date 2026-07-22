16 Blok filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini ise Richard Wenk üstleniyor. Peki, 16 Blok filminin konusu ne? 16 Blok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

16 BLOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Mosley, her şeyde sıkılmış ve yaptığı işten de artık bıkmış bir görüntü sergileyen eski bir dedektiftir. Kendisine sıradan ve aslen başka birinin burun kıvıracağı türde bir görev verilir. Fazla konuşma meraklısı bir tanık koruma altındadır ve karakola yalnızca 16 blok ötedeki bir mahkeme salonuna götürülmesi gerekmektedir. Bu tanığın sürekli konuşan halinin insan sabrını zorlaması bir yanda, söz konusu yol boyunca onun mahmekemeye çıkmasını engellemeye çalışacak olan mafya diğer yanda. Jack Mosley için bu 16 blokluk mesafe tam bir kabusa dönüşecektir.

16 BLOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Yasiin Bey

David Morse

16 BLOK IMDb PUANI KAÇ?

16 Blok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.