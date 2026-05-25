Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim oldu. Kıran kırana geçen mücadelede eleme düellosu eşleşmeleri de belli oldu. Peki, 24 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VAR?

Ramazan

Can Berkay

Beyza

Sercan

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Ramazan-Can

Beyza-Sercan

HANGİ İSİMLER FİNALE KALDI?

Finale kalan isimler belli oldu. İlk tur karşılaşmalarının ardından eleme finalinde Can Berkay ile Beyza karşı karşıya geldi. İki yarışmacı da adada kalabilmek için son mücadelelerini ortaya koydu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Final düellosunda Can Berkay, Beyza’yı mağlup ederek adada kalırken, Beyza yarışmaya veda etti.