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55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?

55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?

30.07.2026 10:24:00
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Haber Merkezi
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55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?

55 Adım (55 Steps) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 55 Adım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?
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55 Adım filminin yönetmen koltuğunda  Bille August oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mark Bruce Rosin üstleniyor. Peki, 55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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55 ADIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Eleanor Riese, San Francisco'daki bir hastanenin psikiyatri bölümünde tedavi görmektedir. Burada kendi tedavi sürecinde derdini anlatmaya uğraşırken kendisini zihinsel rahatsızlıklarla boğuşan hastaların tedavi süreçlerinde söz hakkı olabilmeleri adına savaşırken bulur. Kendisini ziyarete gelen hastaların haklarını savunan avukat Colette Hughes'in durumu yasal boyuta taşımasıyla ikili bir mücadeyele başlarlar.

55 ADIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Helena Bonham Carter

Hilary Swank

Jeffrey

55 ADIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

55 Adım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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