60 Saniye filminin yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Filmin senaristliğini ise Scott Rosenberg üstleniyor. Peki, 60 Saniye filminin konusu ne? 60 Saniye filminin oyuncuları kim?

60 SANİYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Randall Raines, uzun zamandır suça bulaşmamış olan eski ve önemli bir araba hırsızıdır. Bir gün kendisini ziyarete gelen bir arkadaşı ondan kardeşinin hayatını kurtarmak için yardım ister. Randall, o an, hiç istemiyor olsa da eski işine geri dönmek zorunda olduğunu fark eder. Tek bir gecede elli adet araba kalmak zorundadır. Randall 'Memphis' Raines, eski ününü sürdürebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmeye çabalayacaktır.

60 SANİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Giovanni Ribisi

Angelina Jolie

Scott Caan

Michael Pena

John Carroll

60 SANİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

60 Saniye Bir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.