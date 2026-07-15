96 Saat filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini ise Luc Besson ve Robert Mark Kamen üstleniyor. Peki, 96 Saat filminin konusu ne? 96 Saat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Magie Grace

Famke Janssen

Xander Berkeley

96 SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

96 Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.