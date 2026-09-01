A.B.İ 2. sezon ne zaman başlayacak? A.B.İ. 2. sezon yayın tarihi

A.B.İ. dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için tarih netleşti. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yeniden aynı projede buluşturan dizi, yeni bölümleriyle ATV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Peki A.B.İ. 2. sezon ne zaman başlayacak?

A.B.İ. 2 SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A.B.İ 2. sezonu ile 8 Eylül Salı akşamı ATV ekranında izleyici karşısına çıkacak.

A.B.İ. 2 SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.