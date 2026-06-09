A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde taşlar yerinden oynar. Doğan, yıllardır en yakınındaki insanın aslında Şimşek olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşarken; Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması aralarındaki savaşı daha da derinleştirir. Tahir'in bıraktığı sırlar birer birer ortaya çıkarken aile içinde dengeler değişmeye başlar. Melek, Mahinur ve Saadet arasında duygusal gerilim büyürken, geçmişten gelen gerçekler herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkiler. Öte yandan Doğan ve Şimşek arasındaki hesaplaşma artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelir. Doğan, her şeyi bitirecek yüzleşme için büyük bir risk alırken; Şimşek en ağır darbeyi vurmak için harekete geçer. Finalde patlayan silahlar yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar. Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir. Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar. Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 9 Haziran Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.