ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin geleceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, A.B.İ. dizisi final mi yapıyor? A.B.İ. dizisi final bölümü ne zaman?

A.B.İ. DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? A.B.İ. DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nu 11 yıl sonra yeniden buluşturan ATV dizisi “A.B.İ.” dizisi final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ATV dizisi “A.B.İ” dizisi final yapıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği, Ertan Kurtulan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, 22 Eylül’de açıklanan reyting sonuçlarının ardından ikinci sezonunun beşinci bölümünde ekranlara veda edecek.