A.B.İ. dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adnan, kaybolan mallarına karşılık Leyla'yı rehin alarak Saruhan'a süre verdi. Leyla'nın hayatını tehlikeye attığı için vicdan azabı çeken Doğan, Behram'la iş birliği yaparak harekete geçti.

Adnan'la yaptığı pazarlık kaydını Saruhan'a gönderip iki ortağı birbirine düşüren Doğan, takas kargaşasından faydalanarak Leyla'yı kurtardı ve ardından tüm malları gözlerinin önünde ateşe verdi.

Leyla'yı dağ evine götüren Doğan, onunla duygusal bir yakınlık yakaladıysa da huzurları uzun sürmedi. Bu sırada Saruhan, düşmanının izini sürerken Yaşar ve yanında bulunan Melek'i kaçırttı.

Melek'i kurtarmak için Leyla ile bir plan kuran Doğan, kaçmış süsü veren Leyla'nın getirdiği bilgiler sayesinde baskın yapıp Melek ile Yaşar'ı kurtardı ve yıllardır öldü bilinen abi-kardeş kavuşmuş oldu.

Sonunda Doğan'ı mezarı başında bulan Saruhan, öldüğünü sandığı düşmanıyla yüzleşti; Doğan silahını Saruhan'a çekerken Leyla'nın da Doğan'a silah doğrultmasıyla üçü amansız bir hesaplaşmanın ortasında kaldı.

A.B.İ. DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğan’ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan’la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır. Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan’a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.

Doğan’ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan’ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan’ı korumaya çalışırken Saruhan’ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir. Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.

Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır. Ancak Saruhan’ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır. Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

A.B.İ. DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin final bölümü 6 Ekim Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.