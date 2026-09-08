A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar. Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir. Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar. Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir. Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar. Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla. Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar. Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 8 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.