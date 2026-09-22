A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar. Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer. Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer. Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın

hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.Doğan, Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden olduğuna inanır ve gerçeğin peşini bırakmaz. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi ortaya çıkarır.

Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya gelir. Doğan gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşkadır: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından mümkün olduğunca uzak tutmak.

Ferman'ın kendisine kurduğu tuzağın hesabını sormak isteyen Sinan, Saruhan'ın karşısına dikilir. Hancıoğullarının kaybettiklerini geri almaya kararlı olan Sinan'ın Saruhan'ın işlerinin peşine düşmesi, hiç beklemediği bir kapıyı aralarken Melek de ailesiyle arasındaki mesafeyi ilk kez azaltacak bir adım atar.

Saruhan'ın sevkiyat için hazırladığı ölümcül oyun harekete geçtiğinde Leyla, Doğan'ı korumak için kurduğu planın yeterli olmadığını fark eder. Bir tarafta Saruhan'ın tuzağı, diğer tarafta Doğan'ın karşı hamlesi işlerken kim kimi avlayacak sorusu giderek büyür. Doğan ve Saruhan arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşınırken, Adnan'ın kendisini güvenceye almak için yaptığı gizli hazırlık Leyla ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir tehlikenin içine çeker.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 22 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.