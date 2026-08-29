Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı A.B.İ dizisinin yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki, A.B.İ yeni sezon ne zaman başlayacak? A.B.İ yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

A.B.İ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A.B.İ. dizisinin 2. sezonu 8 Eylül'de başlıyor.

A.B.İ.DİZİSiNDE YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor.