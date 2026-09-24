A Takımı filminin yönetmen koltuğunda Matt Bettinelli-olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, A Takımı filminin konusu ne? A Takımı filminin oyuncuları kim?

A TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

İşlemedikleri bir suçla yargılanan bir grup Özel Kuvvetler üyesi, isimlerini bu olaydan sildirmek için bir araya gelip, her birinin kendine özel yeteneklerini kullanarak asıl suçluyu bulmaya soyunurlar.

A TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Patrick Wilson

Liam Neeson

Bradley Cooper

Henry Czerny

Terry Chen

A TAKIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

A Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.