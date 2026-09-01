Acı Kahve filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert üstleniyor. Peki, Acı Kahve filminin konusu ne? Acı Kahve filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ACI KAHVE FİLMİNİN KONUSU NE?

Acı Kahve, nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor. Nişan töreni için aileler, kız tarafının evinde bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur.

ACI KAHVE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal

Buçe Buse Kahraman

Reha Özcan

ACI KAHVE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acı Kahve filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.