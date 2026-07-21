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Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim?

Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim?

21.07.2026 12:53:00
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Haber Merkezi
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Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim?

Adaletin Eli (Red Right Hand) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adaletin Eli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Adaletin Eli filminin yönetmen koltuğunda Eshom Nelms, Ian Nelms oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Easley üstleniyor. Peki, Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? 

ADALETİN ELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir Appalaş kasabası olan Odim County'de, yakın zamanda yetim kalan yeğeni Savannah'ya bakarak dürüst ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan Cash’in kasabayı yöneten sadist kadın gangster Big Cat’in yeniden kendisi için çalışmaya zorlamasıyla başlayan mücadelesini konu alıyor.

Kasabayı ve geriye kalan tek ailesini korumak için her şeyi yapabileceğini, hatta öldürmeyi bile göze alabileceğini öğrenen Cash için yolculuk gitgide zorlaşır, iyi ve kötü arasındaki çizgiler bulanıklaşır ve genç adam bir kâbusun içine çekilir.

ADALETİN ELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Orlando Bloom

Andie MacDowell

Garret Dillahunt

Brian Geraghty

James Lafferty

Jeremy Ratchford

ADALETİN ELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adaletin Eli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

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