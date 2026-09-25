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Ajan 47 filminin konusu ne? Ajan 47 filminin oyuncuları kim?

Ajan 47 filminin konusu ne? Ajan 47 filminin oyuncuları kim?

25.09.2026 20:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ajan 47 filminin konusu ne? Ajan 47 filminin oyuncuları kim?

Ajan 47 (Hitman: Agent 47) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ajan 47 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ajan 47 filminin konusu ne? Ajan 47 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Ajan 47 filminin yönetmen koltuğunda Aleksander Bach oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Finch, Skip Woods üstleniyor. Peki, Ajan 47 filminin konusu ne? Ajan 47 filminin oyuncuları kim? 

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AJAN 47 FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Güç, hız ve zeka anlamında tam bir başarı örneği olan bu suikastçının yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Katia adında genç bir kadının yardımını alacağı bu süreçte Ajan 47 şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.

AJAN 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rupert Friend

Hannah Ware

Zachary Quinto

Ciarán Hinds

Thomas Kretschmann

Angelababy

Dan Bakkedahl

Emilio Rivera

AJAN 47 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ajan 47 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

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