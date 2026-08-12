Ajan Recon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Derek Ting üstleniyor. Peki, Ajan Recon filminin konusu ne? Ajan Recon filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AJAN RECON FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel kuvvetler ekibinin komutanı Alastair ile New Mexico'da uzaylılar üzerinde deneyler yaptığından şüphelenilen bir üssü araştırmak için temasa geçilir. Ekip, sahada olağanüstü bir güce sahip olan ve kendisini tutuklamaya gelen askerlerin zihinlerini kontrol edebilen kimliği belirsiz bir varlıkla karşılaşır. Alastair, bir denizci eşliğinde, tüm insanlığı yok etmeye hazır bu canavarla yüzleşmek zorunda kalır.

AJAN RECON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Derek Ting

Marc Singer

Chuck Norris

AJAN RECON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ajan Recon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.