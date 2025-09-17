Akdeniz Ateşi (Mediterranean Fever) filminin konusu ne? Akdeniz Ateşi filminin oyuncuları kim?

Akdeniz Ateşi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maha Haj üstleniyor. Peki, Akdeniz Ateşi filminin konusu ne? Akdeniz Ateşi filminin oyuncuları kim?

AKDEN İ Z ATE Şİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısı ve çocuğuyla birlikte Hayfa’da yaşayan Velid, kronik depresyondan muzdarip olan bir adamdır. Yazar olmanın hayalini kuran Velid’in hayatı, komşusu Celal ile yakınlaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Velid, Celal ile gün geçtikçe daha da yakınlaşır ve bir süre sonra kendisini karanlık bir bataklığa çekilmiş olarak bulur.

AKDENİZ ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amer Hlehel

Ashraf Farah

Anat Hadid

Shaden Kanboura

Cynthia Saleem

Yussuf Abu-Warda

Kareem Ghneim

AKDENİZ ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Akdeniz Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.