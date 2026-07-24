Akıl Defteri filminin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Nolan ve Jonathan Nolan üstleniyor. Peki, Akıl Defteri filminin konusu ne? Akıl Defteri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AKIL DEFTERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Christopher Nolan'ın yönettiği bu filmde, kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adamın, karısını öldürenleri bulma çabası anlatılıyor. Adam, her birkaç dakikada bir hafızasını kaybettiği için, ipuçlarını dövmelerle vücuduna kazıyarak ve notlar alarak takip etmeye çalışır. Bu durum, onun gerçeğe ulaşma yolculuğunu karmaşık ve tehlikeli bir hale getirir.

AKIL DEFTERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guy Pearce

Carrie-Anne Moss

Joe Pantoliano

Mark Boone Junior

Jorja Fox

AKIL DEFTERİ IMDb PUANI KAÇ?

Akıl Defteri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.