Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın başrollerinde buluştuğu Alıkara dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Alıkara dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Alıkara dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ALIKARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alıkara, İstanbul'da büyümüş mantık odaklı adli psikolog Işık ile geçmiş kayıplarının ağırlığını taşıyan cinayet amiri Deniz'in hikâyesini merkezine alır. Babası beklenmedik bir şekilde hayatından çıkan Işık ve yeğeni Neşe'nin soru işaretleriyle dolu ölümünün ardındaki gerçeği araştıran Deniz, bu iki vakayı çevreleyen olaylar örgüsünde bir araya gelir. İnsan ruhunun dinamiklerini inceleyen Işık ile somut kanıtların izini süren Deniz, cevapları aradıkları bu süreçte kendi karanlık geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Sezgi ile aklın, gelenek ile modern dünyanın karşı karşıya geldiği bu soruşturma, farklı yöntemlere ve arka planlara sahip iki karakterin gerçeğe ulaşmak için birlikte hareket etmesini konu edinir.

ALIKARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Miray Daner

Halit Özgür Sarı

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al

Gökhan Soylu

Can Atak

Bahadır Vatanoğlu

Burak Güneş

Yaprak Medine

Yiğit Batumlu

Esra Ünnü

Elif Gülhan

Jasmine Berkiş

Serpil Gül

ALIKARA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Alıkara dizisi TOD ekranlarında yayımlanıyor.

ALIKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

10 Eylül 2026’da yayımlanmaya başlayan dizisinin 5. bölümü 24 Eylül 2026 Perşembe günü yayımlanacak.