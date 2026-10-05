Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü için geri sayım sürüyor. İzleyiciler, “Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, dizinin yayın tarihiyle ilgili ayrıntılar gündeme geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. ATV'nin yayın akışında bu akşam dizi yerine İtalya-Türkiye milli maçı yer alıyor. Milli karşılaşma saat 21.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.