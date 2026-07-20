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Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

20.07.2026 17:13:00
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Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Altı Üstü İstanbul dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 20 Temmuz'da 6. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar.

Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir. Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur.

Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur. Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır.

Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur. Tarık'ın öğrendiği gerçekler ise Galip'in bütün planlarını bozacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

Suların tam duruldu sanıldığı noktada Melek'in hamlesi hem Emir'i hem Naz'ı başka bir kaosun içine sürükler...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Duman'ın başrolü Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Öykü Gürman, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

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