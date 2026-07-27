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Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

27.07.2026 17:33:00
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Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Altı Üstü İstanbul dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 27 Temmuz'da 7. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır. Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir. Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır.

Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir. Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Duman'ın başrolü Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Öykü Gürman, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

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