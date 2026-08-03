Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 3 Ağustos'ta 8. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz. Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.

Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler. Uzay'ın yeni hamlesiyle Emir yeni bir sınav verirken, Naz öğrendiği gerçekle yıkılır ve kendini hiç ummadığı bir yerde bulur. Tesadüfen kapıya gelen bir ziyaretçi Fahriye'yi zor durumda bırakır. Emir'in kendi başına ulaşmaya çalıştığı gerçek Onu büyük bir tuzağın içine çeker.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler. Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.