Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 17 Ağustos'ta 10. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Uzay'ın kurduğu acımasız tuzak, Emir ve arkadaşlarını perişan eder. Ziyankar'dan çalınan para mahallede öfkeyi büyütür. Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder. İki cepheyi karşı karşıya getirecek büyük savaş kapıya dayanırken, Tarık da kendi tarafını seçmiştir. Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar. Yeni kutuplar, devam eden iş birlikleri, Melek'in öğrendikleri ve Esra'nın beklenmedik çıkışı herkesin hayatını değiştirecektir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar. Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler. Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.