Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 31 Ağustos'ta 12. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Uzay'ın teklifini reddeden Emir'in seçtiği yol, yalnızca maçı değil, Hasan'ın geleceğini de riske atar. Takımın kaderini belirleyecek karşılaşmada Emir ve arkadaşları, baskıya rağmen mücadeleden vazgeçmezken, maçın ardından Emir'in söylediği sözler Naz'la ilişkisinde derin bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Uzay'la ilgili gerçeğe ulaşmak için kurtarılan flaş belleğin ortaya çıkaracağı sonuç merak konusu olurken, beklenmedik gelişme gerçeğin peşindeki herkesi yeni bir bilinmezin içine sürükler. Esra'nın yıllardır sakladığı sırların izini süren Melek ve diğerleri içinse tehlike giderek yaklaşmaktadır.

Fahriye ile Soner arasında geçmişin hesabı yeniden açılırken, yıllardır saklanan gerçekler ikiliyi yüzleşmenin eşiğine getirir. Naz ve Melek arasındaki gerilim de giderek büyür. Uzay ise Emir'in attığı adımların beklenmedik sonuçlarını kendi lehine çevirmek için yeni bir hamle yapar.

Hasan, Emir'in kendisi için verdiği mücadeleyi artık taşıyamayacak kadar yorulurken, Emir onu yalnız bırakmamaya kararlıdır. Ancak herkesin kendi hayatında çözmeye çalıştığı meseleler, onları bir kez daha aynı yerde buluşturacaktır.

Ve her şeyin nihayet yoluna girdiği düşünülen anda, Emir ve arkadaşlarının Hasan için hazırladığı sürpriz, gecenin seyrini bir anda değiştirir. Çocukların birlikte olduğu o an, hiç kimsenin beklemediği büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmalarıyla son bulur.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür. Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Diğer yanda ise Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar. Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.