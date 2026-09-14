Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul, 14 Eylül'de 14. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.