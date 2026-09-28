Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Altı Üstü İstanbul dizisinin bu akşam yeni bölüm var mı? İşte ayrıntılar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Altı Üstü İstanbul dizisi bu akşam özel bölümüyle ekrana gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde A Millî Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Altı Üstü İstanbul 16. yeni bölüm, 5 Ekim Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Altı Üstü İstanbul DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir. Emir, Naz’ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye’nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz’a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek’in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler. Ziyankar, Hikmet’in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye’yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır. Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.