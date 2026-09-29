Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?

Altı Üstü İstanbul’da Emir karakterinin akıbeti izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Emir için cenaze sahnesinin gündeme gelmesi, “Emir öldü mü?” ve “Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?” sorularını beraberinde getirdi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan ön gösterim sahnesiyle izleyicilerin nefesini kesti. Ön gösterimde ekrana gelen cenaze arabası ve Emir’in annesi ile kardeşinin gözyaşlarına boğulduğu sahneler izleyicileri duygulandırdı.

Aile üyelerinin ve arkadaşlarının feryatlarının damga vurduğu sahnelerin ardından gözler Emir karakterine ve başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap'ın kadrodaki geleceğine çevrildi.

Ancak öngösterimde yalnız Emir'in fotoğrafının olduğu cenaze arabasının mahalleye gelişi ve mahalleden ayrılışı gösterildi.

Dizide neler olacağı, önümüzdeki haftalarda yeni bölümün tamamının yayınlanması ile belli olacak.

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILDI MI?

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak.