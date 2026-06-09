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Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim?

Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim?

9.06.2026 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim?

Altın (Gold) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Altın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim?

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Altın filminin yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor. Filmin senaristliğini ise senaristliğini Patrick Massett ve John Zinman üstleniyor. Peki, Altın filminin konusu ne? Altın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ALTIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street'in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir. 

ALTIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Bryce Dallas Howard

Édgar Ramírez

ALTIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Altın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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