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Altın Göz filminin konusu ne? Altın Göz filminin oyuncuları kim?

Altın Göz filminin konusu ne? Altın Göz filminin oyuncuları kim?

6.09.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Altın Göz filminin konusu ne? Altın Göz filminin oyuncuları kim?

Altın Göz (GoldenEye) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Altın Göz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Altın Göz filminin konusu ne? Altın Göz filminin oyuncuları kim?
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Altın Göz filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kevin Wade ve Jeffrey Caine üstleniyor. Peki, Altın Göz filminin konusu ne? Altın Göz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ALTIN GÖZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir Rus general, Xenia adlı güzel bir kadının da yardımıyla çok güçlü bir prototip helikopter çalarak kaçar. Kısa bir süre sonra bu helikopterin de yardımıyla General Ourumov ve Xenia, Rusya’da gizli bir radar üssünü basarak herkesi öldürür ve Goldeneye adlı çok gizli bir silahın kumandasını ele geçirir.

James Bond, radar üssünden tek kurtulan kişi olan güzel bilgisayar programcısı Natalya’nın da yardımıyla, generali durdurmak, gizli silahı ele geçirmek ve bu işin arkasında kimin olduğunu bulmak üzere görevlendirilir.

Ancak, bu kez James Bond’un karşısında daha öncekilerden de güçlü bir düşman vardır. Alec Trevelyan adlı eski bir MI5 ajanı, ona arkasını dönen ülkesinden intikam almak için bu silahı ele geçirmiştir.

ALTIN GÖZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierce Brosnan

Sean Bean

Izabella Scorupco

ALTIN GÖZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Altın Göz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

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