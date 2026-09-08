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Annapolis filminin konusu ne? Annapolis filminin oyuncuları kim?

Annapolis filminin konusu ne? Annapolis filminin oyuncuları kim?

8.09.2026 18:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Annapolis filminin konusu ne? Annapolis filminin oyuncuları kim?

Annapolis filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Annapolis filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Annapolis filminin konusu ne? Annapolis filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Annapolis filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini David Collard, Dave Collard üstleniyor. Peki, Annapolis filminin konusu ne? Annapolis filminin oyuncuları kim? 

ANNAPOLIS FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD Deniz Akademisine gitmek isteyen yoksul bir genç olan Jake’in düşleri gerçek olur. Zengin sınıftan gelen güzel Alison Jake’in akademideki boks kariyerine yardımcı olur. Jake ringlerde yükselirken iki genç arasında da bir aşk başlar. Oysa askeri kurallar kesindir.

ANNAPOLIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Franco

Tyrese Gibson

Jordana Brewster

ANNAPOLIS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Annapolis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

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