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Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak?

Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak?

13.07.2026 17:35:00
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Haber Merkezi
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Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak?

Anne Yarası dizisi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anne Yarası dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
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Anne Yarası dizisinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Dizinin senaristliğini Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem üstleniyor. Peki, Anne Yarası dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Anne Yarası dizisi ne zaman yayımlanacak?

ANNE YARASI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Almanya'da acı bir kayıp yaşayan kadının hikayesini merkezine alıyor: Burcu Özberk'in canlandıracağı karakter, Almanya'da hayatını kaybeden kardeşi Zeren'den kendisine emanet kalan yeğeni Ege'nin peşinden Kapadokya'ya gidiyor ve kendini burada büyük bir aile savaşının ortasında buluyor.

ANNE YARASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizide Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu yer alacak.

ANNE YARASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anne Yarası dizisinin çekimleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

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