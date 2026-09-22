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Anne Yarısı dizisinin ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisi bugün mü başlıyor?

Anne Yarısı dizisinin ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisi bugün mü başlıyor?

22.09.2026 17:19:00
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Haber Merkezi
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Anne Yarısı dizisinin ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisi bugün mü başlıyor?

Anne Yarısı dizisinin hangi kanalda ve hangi gün yayımlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisi bugün mü başlıyor?
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NOW TV ekranlarının yeni dizisi Anne Yarısı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisi bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

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ANNE YARISI DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anne Yarısı dizisinin ilk bölümü 8 Eylül Salı akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.

ANNE YARISI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklayarak sekiz yıl Alman hapishanesinde yatan Ali, çıktığı gün çocuğunun yaşadığını öğrenir. Artık tek amacı kızını bularak kaybettikleri yılların acısını çıkartmaktır.

Ablasının ölümü üzerine yeni doğmuş yeğenini sahiplenen Zeynep, bebeğe Ege ismini verir ve onu hayatının merkezine koyar. Annesi ölmüş, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz çocuğu gibi bağrına basar.

Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep önce onu kaçırmaya çalışacak ancak Ali buna izin vermeyecektir.

Ali kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönerken ilk raundu kazanmıştır ancak hesaplayamadığı tek nokta Zeynep ve Ege’nin birbirlerine olan düşkünlükleri, aralarındaki güçlü ve sarsılmaz bağdır.

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