NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Anne Yarısı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin ilk bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ANNE YARISI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anne Yarısı dizisi 22 Eylül'de ilk bölümü ile başlayacak.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak.

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı bulunuyor.