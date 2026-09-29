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Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

29.09.2026 17:51:00
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Haber Merkezi
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Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşan Anne Yarısı dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Anne Yarısı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ANNE YARISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Anne Yarısı dizisi 29 Eylül'de 2. bölümü ile başlayacak.

ANNE YARISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yeğeninden uzak kalamayacağını anlayan Zeynep, Kapadokya’ya gelmiş ve Ege’ye yakın olmak için Kadir’in teklif ettiği öğretmenlik işini kabul ederek yan konağa yerleşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm Altay’lar bu işten hiç hoşnut olmasa da yapabilecekleri bir şey yoktur. Zeynep’in yan konağa yerleştiğinden haberi olmayan Ege ise babasının konağından kaçarak Zezesini bulmak için yollara düşmüştür. Uzun aramalar sonucu Ege’yi bularak babasına teslim eden ise Kadir olacaktır. Ege, Zeynep yanında diye çok mutludur ancak hayat Zeynep için çok da kolay geçmemektedir. Ali ve ailesi tarafından zorbalanmakta, şehri terk etmesi için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Ancak Zeynep’in Ege’yi bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Ablası ve eniştesinin de yanlarına gelmesi işi iyice içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyecektir. Kadir’in yön vermesiyle Ali’nin evini basan alacaklılar büyük bir kaosa neden olacaktır.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak. 

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı bulunuyor.

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