Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Anne Yarısı dizisinin son bölümünde ne oldu?

Anne Yarısı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Anne Yarısı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNE YARISI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yeğeninden uzak kalamayacağını anlayan Zeynep, Kapadokya’ya gelmiş ve Ege’ye yakın olmak için Kadir’in teklif ettiği öğretmenlik işini kabul ederek yan konağa yerleşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm Altay’lar bu işten hiç hoşnut olmasa da yapabilecekleri bir şey yoktur. Zeynep’in yan konağa yerleştiğinden haberi olmayan Ege ise babasının konağından kaçarak Zezesini bulmak için yollara düşmüştür. Uzun aramalar sonucu Ege’yi bularak babasına teslim eden ise Kadir olacaktır. Ege, Zeynep yanında diye çok mutludur ancak hayat Zeynep için çok da kolay geçmemektedir. Ali ve ailesi tarafından zorbalanmakta, şehri terk etmesi için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Ancak Zeynep’in Ege’yi bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Ablası ve eniştesinin de yanlarına gelmesi işi iyice içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyecektir. Kadir’in yön vermesiyle Ali’nin evini basan alacaklılar büyük bir kaosa neden olacaktır.

ANNE YARISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ali’nin avlusunda yaşanan olayda yaralanan Zeynep’i Ali hemen hastaneye götürür. Kurşun sıyırmış geçmiştir, kötü bir durum yoktur ama Ali bunu yapan adamlara dersini verir. Daha sonra ise sıra eniştesi Asım’a gelir. Zeynep polise konuşarak durumdan şikayetçi olacaktır. Olaylardan çok etkilenen Ege ise konaktakilere kök söktürmeye devam ediyordur. Ali onu mutlu etmek için kızına bir kuzu alacak Ege çok sevinecektir. Baba kız yavaş yavaş yakınlaşmaya başlıyorlardır. Kimseye haber vermeden kendi aralarında imam nikahı kıyan Nazlı ve Özcan ise çok mutlulardır ama onları zor günlerin beklediğinin de farkındalardır. Eski bir arkadaşıyla karşılaşıp yakınlaşan Ali’deki değişiklik her ne kadar kendine bile itiraf edemese de Zeynep’i rahatsız eder. Zeynep’in gitmeyeceğini anlayan Meryem, işi hızlandırmak için ona bir kumpas kuracak, bunun sonucunda Zeynep kendisini yine kapının önünde bulacaktır.

ANNE YARISI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anne Yarısı dizisinin 3. bölümü 6 Ekim Salı akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.