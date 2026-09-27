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Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası
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Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

27.09.2026 20:02:00
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Haber Merkezi
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Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

Apple TV+, son yıllarda farklı türlerde dikkat çeken yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Bilim kurgudan dramaya, gerilimden komediye uzanan geniş kataloğunda öne çıkan diziler, yeni bir yapım arayanların karşısına farklı seçenekler çıkarıyor. İşte, Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi...

Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

1. SEVERANCE

İş ve özel hayat arasındaki sınırları sıra dışı bir yöntemle ele alan Severance, gizem ve bilim kurgu türlerini bir araya getiriyor. Dizide, çalışanların iş hayatındaki ve özel hayatlarındaki anılarının birbirinden ayrılmasıyla başlayan olaylar giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

2. TED LASSO

Komedi ve dram türündeki Ted Lasso, Amerikan futbolu koçunun İngiltere'de bir futbol takımının başına geçmesiyle yaşananları konu alıyor. Samimi karakterleri ve mizah anlayışıyla öne çıkan yapım, spor temasını insan ilişkileriyle birleştiriyor.

Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

3. PLURİBUS

Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yaratıcısı Vince Gilligan’ın imzasını taşıyan Pluribus, bilim kurgu ve dramı bir araya getiriyor. Başrolde Rhea Seehorn’un yer aldığı dizide, dünyadaki insanların tuhaf biçimde mutlu olduğu yeni bir düzende, mutsuz bir yazar olan Carol Sturka’nın yaşananları anlamaya ve dünyayı kurtarmaya çalışması anlatılıyor

Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

4. SİLO

Bilim kurgu ve distopya türündeki Silo, insanların devasa bir yeraltı sığınağında yaşadığı bir dünyada geçiyor. Dış dünyanın insanlar için ölümcül olduğuna inanılırken, sığınağın geçmişi ve koyulan kurallar hakkında ortaya çıkan sorular hikâyenin merkezine yerleşiyor.

Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

5. SLOW HORSES

Casusluk ve gerilim türündeki Slow Horses, İngiliz istihbarat teşkilatında gözden düşmüş ajanların gönderildiği bir birimin hikâyesini anlatıyor. Gary Oldman'ın Jackson Lamb karakterini canlandırdığı dizi, ajanlık dünyasını daha karanlık ve mizahi bir anlatımla ele alıyor.

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