Apple TV+'da izleyebileceğiniz 5 dizi: Pluribus, Severance ve daha fazlası

1. SEVERANCE İş ve özel hayat arasındaki sınırları sıra dışı bir yöntemle ele alan Severance, gizem ve bilim kurgu türlerini bir araya getiriyor. Dizide, çalışanların iş hayatındaki ve özel hayatlarındaki anılarının birbirinden ayrılmasıyla başlayan olaylar giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

2. TED LASSO Komedi ve dram türündeki Ted Lasso, Amerikan futbolu koçunun İngiltere'de bir futbol takımının başına geçmesiyle yaşananları konu alıyor. Samimi karakterleri ve mizah anlayışıyla öne çıkan yapım, spor temasını insan ilişkileriyle birleştiriyor.

3. PLURİBUS Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yaratıcısı Vince Gilligan’ın imzasını taşıyan Pluribus, bilim kurgu ve dramı bir araya getiriyor. Başrolde Rhea Seehorn’un yer aldığı dizide, dünyadaki insanların tuhaf biçimde mutlu olduğu yeni bir düzende, mutsuz bir yazar olan Carol Sturka’nın yaşananları anlamaya ve dünyayı kurtarmaya çalışması anlatılıyor

4. SİLO Bilim kurgu ve distopya türündeki Silo, insanların devasa bir yeraltı sığınağında yaşadığı bir dünyada geçiyor. Dış dünyanın insanlar için ölümcül olduğuna inanılırken, sığınağın geçmişi ve koyulan kurallar hakkında ortaya çıkan sorular hikâyenin merkezine yerleşiyor.