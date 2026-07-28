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Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

28.07.2026 10:28:00
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Haber Merkezi
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Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Arıcı: Ölüm Kovanı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arıcı: Ölüm Kovanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda David Ayer’in oturduğu filmin konusu merak ediliyor. Peki, Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin merkezinde, dışarıdan bakıldığında kendi halinde arıcılıkla uğraşan Adam Clay yer almaktadır. Clay, sakin bir hayat sürmekte ve komşusu olan yaşlı bir kadınla yakın bir dostluk kurmaktadır. Ancak bu huzurlu yaşam, komşusunun tüm birikimini profesyonel bir siber dolandırıcılık çetesine kaptırıp intihar etmesiyle altüst olur. Olayın ardından Adam Clay’in aslında "Arıcılar" (Beekeepers) adı verilen, devletin ve yasaların bile dışındaki çok gizli bir organizasyonun eski bir ajanı olduğu ortaya çıkar. Clay, adaletin yerini bulması için kendi yöntemlerini devreye sokar. Bu intikam yolculuğu, basit bir dolandırıcılık şebekesinden başlayıp, beyaz saray bağlantılı büyük bir komploya ve teknoloji devlerine kadar uzanan kanlı bir rotaya dönüşür.

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

  • Jason Statham
  • Emmy Raver-Lampman
  • Josh Hutcherson
  • Bobby Naderi
  • Phylicia Rashad
  • Jeremy Irons

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 12 Ocak 2024 (İngiltere)

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