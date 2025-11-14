Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şule’nin de aralarında olduğu bir minibüs dolusu polis memuru… Hepsi dualarla göreve uğurlanmaktadır. Ancak aracın altında patlamaya hazır bir bomba vardır. Melih ise Şule için hayatını riske atmaya göze almıştır. Hüsnü kızına kavuşabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 14 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.