Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezonda yayımlanacak mı? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA YAYIMLANACAK MI?

Arka Sokaklar, 5 Haziran 2026'da yayınlanan 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Dizinin yeni sezonda devam etmesine ilişkin şu an için bir plan bulunmuyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

2026-2027 yayın döneminde Arka Sokaklar'ın 21. sezonu için belirlenmiş bir yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin farklı bir yapım şirketiyle devam edeceğine yönelik iddialar gündeme gelse de mevcut açıklamalara göre yapımın yeni bölümlerle ekrana dönmesi beklenmiyor.